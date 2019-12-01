Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 15:28:11

Morelia, Michoacán, 22 de noviembre de 2026.- Como parte de los avances del Programa de Vivienda para el Bienestar en Michoacán, los ayuntamientos de Ixtlán, Santa Ana Maya y Tlazazalca formalizaron su colaboración con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), a fin de ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda adecuada en sus municipios, informó el Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM).

En estas jornadas participaron los presidentes municipales de Ixtlán, César Enoc Tamayo Herrera; de Santa Ana Maya, Francisco Javier Mendoza Ortiz; y de Tlazazalca, Carlos Joel Aguilar Enríquez.

El director general del IVEM, David Soto Quizamán, destacó que con estas incorporaciones suman 22 municipios que han firmado convenios de colaboración con la CONAVI: Angamacutiro, Aquila, Aporo, Ario, Chilchota, Coeneo, Cuitzeo, Huandacareo, Huiramba, Ixtlán, Jiquilpan, Lagunillas, Morelia, Pátzcuaro, Peribán, Sahuayo, Santa Ana Maya, Tacámbaro, Tlazazalca, Tuxpan, Vista Hermosa y Yurécuaro.

En Michoacán, el Programa de Vivienda para el Bienestar contempla más de 23 mil viviendas para personas no derechohabientes, con el objetivo de facilitar el acceso a un patrimonio propio a quienes enfrentan mayores dificultades para adquirirlo.