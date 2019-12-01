Iván Vera presenta reforma para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a la violencia digital en Michoacán

Iván Vera presenta reforma para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a la violencia digital en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 14:18:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 12 de diciembre del 2025.– El diputado local por el Distrito 07, Iván Vera, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de fortalecer la protección integral de la infancia y adolescencia en el entorno digital.

Durante su intervención, el legislador destacó que el avance tecnológico ha transformado la vida de niñas, niños y adolescentes, creando nuevas oportunidades, pero también exponiéndolos a riesgos que la legislación actual no contempla de manera explícita. Entre estos peligros se encuentran el ciberacoso, la difusión no autorizada de imágenes, el acceso a contenido inapropiado y diversas formas de violencia digital.

“El marco jurídico vigente no reconoce de forma expresa estos riesgos. Por ello, se propone incorporar el derecho a la protección frente a la violencia digital como un principio rector, y establecer obligaciones concretas para las instituciones educativas en materia de prevención, capacitación y atención al uso de plataformas digitales”, subrayó el diputado Iván Vera.

Asimismo, el legislador señaló que es momento de que la voz de niñas, niños y adolescentes deje de ser una voz “apagada” dentro del aparato estatal y se convierta en un eje que oriente las decisiones públicas. 
La iniciativa plantea garantizar que los menores sean escuchados y tomados en cuenta en todos los procedimientos administrativos y judiciales que les afecten, conforme a su edad, madurez y desarrollo.

“No basta con reconocer su derecho a opinar; debemos asegurar que su voz tenga un peso real en las decisiones que impactan su vida. Un Estado que no escucha a los menores es un Estado que decide a ciegas”, expresó.

El diputado Iván Vera también propuso fortalecer el Sistema Estatal de Protección Integral mediante la creación de protocolos obligatorios de coordinación interinstitucional, acompañados de indicadores de cumplimiento para garantizar una atención eficaz en casos de vulneración de derechos.

Vera enfatizó que esta reforma no es solo una actualización técnica de la ley, sino un acto de justicia, responsabilidad y visión hacia el futuro:

“La niñez y adolescencia michoacana merece vivir en entornos seguros, ser escuchada y contar con instituciones coordinadas que protejan sus derechos. Legislar para la infancia es legislar para el presente y el futuro de Michoacán.”

Para finalizar su participación en tribuna el Diputado por el Distrito 07 hizo un llamado a las y los legisladores a respaldar y enriquecer esta iniciativa y así convertirla en ley, reafirmando que escuchar a un menor no es un gesto de cortesía, sino un acto de justicia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a motociclistas muertos en accidentes en Morelia, Michoacán
Refuerzan estrategia contra la Violencia de Género en Mesa de Seguridad de Alto Nivel en Jalisco
Ataque a balazos deja cuatro muertos y tres heridos en Irapuato, Guanajuato
Rescatan a cuatro caninos tras abandono en el municipio de Zapopan, Jalisco
Más información de la categoria
Demócratas publican nuevas fotos del caso Epstein en las que aparece Trump junto al empresario y varias mujeres
Operación Frontera Norte suma 9 mil 851 detenidos y más de 115 toneladas de estupefacientes asegurados
Tres hombres de Tabasco desaparecen tras acudir a mitin de Sheinbaum; uno aparece sin vida
Grecia Quiroz lanza advertencia a Harfuch: no enviar a policías que extorsionen tras denuncias
Comentarios