Invitan Ayuntamiento de Morelos e IMCED a jóvenes a cursar la Licenciatura en Inglés en modalidad semipresencial

Villa Morelos, Michoacán, a 10 de septiembre 2025.- Con el objetivo de acercar más oportunidades de educación superior a la juventud morelense, el Ayuntamiento de Morelos, en coordinación con el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED), abrió la convocatoria para cursar la Licenciatura en Inglés en modalidad semipresencial.

Al respecto, el presidente municipal Julio César Conejo Alejos, realizó un llamado a la juventud morelense a aprovechar la oportunidad de formación profesional que se ofrece para la modalidad semipresencial, los días viernes y sábados en la Casa de la Cultura, lo que permitirá a las y los estudiantes combinar sus estudios con otras actividades académicas o laborales.

“Esta modalidad busca acercar la educación superior al municipio, evitando que los jóvenes tengan que trasladarse a otras ciudades para continuar su preparación profesional; además, este esfuerzo es parte del compromiso de la administración para fortalecer las oportunidades educativas, convencidos de que invertir en la juventud es invertir en el futuro de Morelos”, señaló el edil.

Las y los interesados podrán acudir a la Dirección de Cultura, Educación, Salud y Deporte en un horario de 9:00 a 13:00 horas, donde se estarán recibiendo documentos hasta el jueves 11 de septiembre.

“Invitamos a nuestras y nuestros jóvenes a dar este paso importante en su vida académica. El aprendizaje de un idioma como el inglés abre puertas a nuevas oportunidades profesionales y laborales, y en Morelos queremos que nadie se quede atrás”, expresó Julio César Conejo Alejos.