Con primeros auxilios policías de Monterrey rescataron a bebé de 11 meses que se estaba atragantando

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 20:52:54
Monterrey, Nuevo León, a 10 de septiembre de 2025.- Elementos de la Policía Monterrey, informaron que el día de hoy, mientras realizaban recorridos de vigilancia por el fraccionamiento Bernardo Reyes, una mujer solicitó ayuda de los uniformados,  ya que su bebé estaba atragantándose, motivo por el cual los elementos le brindaron el apoyo pertinente y lograron salvar la vida del menor.

 Fuentes policiales informaron que los hechos ocurridos en el referido fraccionamiento, se suscitaron alrededor de las 13:35 horas, cuando al estar realizando los patrullajes, llegó hasta ellos una mujer visiblemente desesperada, pidió auxilio, con un bebé en brazos, indicando que su hijo se encontraba en peligro, ya que este se estaba atragantando.

La madre del menor identificada como Nayeli Eunice, indico que su bebé, de apenas 11 meses de edad, tenía un objeto atorado en la garganta, motivo por el cual los elementos actuaron rápidamente aplicando maniobras de primeros auxilios, logrando así que el objeto que estaba atorado en su garganta fuera expulsado por el bebé.

Tras los hechos, se informó que los uniformados trasladaron a la madre y a su hijo al Hospital Universitario, esto para recibir la atención médica pertinente.

 

 

