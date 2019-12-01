Persecución y balacera en Celaya; deja dos detenidos y vehículo asegurado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 20:31:06

Celaya, Guanajuato, 10 de septiembre del 2025.– La tarde de este miércoles se registró una intensa persecución que derivó en un intercambio de disparos en la zona oriente de la ciudad, presuntamente iniciada en las inmediaciones de las colonias Las Insurgentes y culminando sobre la avenida Constituyentes.

El operativo dejó como saldo la detención de dos personas y el aseguramiento de una camioneta dorada Ford EcoSport con placas de Zacatecas, la cual quedó a un costado del puente vehicular a la altura de la colonia El Cantar.

En el lugar también se observó una unidad oficial con impactos de proyectil en el parabrisas, lo que confirma la magnitud del enfrentamiento.

El hecho se reportó poco después de las 17:00 horas y generó gran expectación entre automovilistas y vecinos de la zona.

Hasta el momento se desconoce el origen del incidente, por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un comunicado oficial con detalles del operativo y la identidad de los detenidos.