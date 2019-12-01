Persecución y balacera en Celaya; deja dos detenidos y vehículo asegurado

Persecución y balacera en Celaya; deja dos detenidos y vehículo asegurado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 20:31:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, 10 de septiembre del 2025.– La tarde de este miércoles se registró una intensa persecución que derivó en un intercambio de disparos en la zona oriente de la ciudad, presuntamente iniciada en las inmediaciones de las colonias Las Insurgentes y culminando sobre la avenida Constituyentes.

El operativo dejó como saldo la detención de dos personas y el aseguramiento de una camioneta dorada Ford EcoSport con placas de Zacatecas, la cual quedó a un costado del puente vehicular a la altura de la colonia El Cantar.

En el lugar también se observó una unidad oficial con impactos de proyectil en el parabrisas, lo que confirma la magnitud del enfrentamiento.

El hecho se reportó poco después de las 17:00 horas y generó gran expectación entre automovilistas y vecinos de la zona.

Hasta el momento se desconoce el origen del incidente, por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un comunicado oficial con detalles del operativo y la identidad de los detenidos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Con primeros auxilios policías de Monterrey rescataron a bebé de 11 meses que se estaba atragantando
Persecución y balacera en Celaya; deja dos detenidos y vehículo asegurado
Hallan cadáver en Contepec, Michoacán 
Localizan cuerpo de menor de 11 años sin vida en Hidalgo; se había desaparecido luego de salir de su primaria
Más información de la categoria
Preparan para 2026 impuestos contra el pueblo: refrescos, videojuegos y hasta el ahorro, bajo ataque
Actualización: explosión de pipa en Puente de La Concordia de la CDMX deja 3 muertos y 70 heridos: Clara Brugada
Víctima de Carlos Manzo, exhibido como delincuente, demuestra su inocencia y logra salir con los ahorros para tratar la leucemia de su hijo: Intocable, el Alcalde de Uruapan, Michoacán
NASA anuncia hallazgo de posible evidencia de vida microbiana antigua en Marte
Comentarios