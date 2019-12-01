Hallan cadáver en Contepec, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 20:22:24
Contepec, Michoacán, a 10 de septiembre de 2025.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, fue localizado en un arroyo en la comunidad de Los Temazcales en esta municipalidad. 

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar se encontraba el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, y estaba envuelto con bolsas plásticas restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
