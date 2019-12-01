Víctima de Carlos Manzo, exhibido como delincuente, demuestra su inocencia y logra salir con los ahorros para tratar la leucemia de su hijo: Intocable, el Alcalde de Uruapan, Michoacán

Uruapan, Mich., a 10 de septiembre de 2025.– La polémica vuelve a rodear al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tras exhibir públicamente a un ciudadano inocente como presunto ladrón de motocicletas y sugerir que podría estar involucrado en delitos de alto impacto como el homicidio. El caso ha despertado indignación social, pues además de la humillación, la familia del afectado tuvo que sacrificar los ahorros destinados al tratamiento médico de su hijo con leucemia para poder demostrar la inocencia del padre.

El señalado, José Arturo, un hombre que enfrenta secuelas de un derrame cerebral, fue detenido en días pasados y acusado de robo por Manzo, en una publicación en la página de Facebook personal del alcalde, en la que el Alcalde lo vinculó no solo con el robo de una moto, sino incluso con hechos de violencia más graves como "homicidios, asaltos, robo de vehículos y motocicletas a mano armada".

Sin embargo, documentos oficiales han dejado en claro que la motocicleta en cuestión tenía propietario legítimo desde enero de este mismo año, cuando la Fiscalía devolvió el vehículo robado tras comprobarse la compra mediante factura en Elektra. El propio José Arturo únicamente utilizaba la unidad de manera momentánea, pero fue él quien terminó en el ojo del huracán.

La esposa del afectado denunció que el dinero ahorrado para los estudios clínicos de su hijo enfermo de leucemia fue utilizado para liberar a su esposo inocente. Ahora, además de la batalla médica, la familia enfrenta el descrédito público y teme perder el apoyo solidario que recibía de la sociedad a través de rifas y donaciones.

El episodio revela una vez más la práctica del edil de utilizar sus redes sociales como tribunal paralelo, donde acusa y sentencia sin proceso judicial. Críticos señalan que, mientras el alcalde presume “mano dura” frente al crimen, son las familias humildes quienes quedan vulneradas por este tipo de actos, en tanto que los delincuentes operan a sus anchas en el municipio, como demuestran los múltiples robos, asaltos y homicidios que día a día se registran en el municipio, uno de los más inseguros de México.

La situación de Uruapan poco o nada importan al Alcalde, quien en días pasados se fue de vacaciones llevándose consigo a la playa ocho camionetas blindadas compradas con dinero público y de las que el Alcalde dijo que no se beneficiaría personalmente, sino que serían para la seguridad del municipio.

Ante la contundencia de las pruebas –factura de compra, constancia de recuperación y papeles de la Fiscalía–, José Arturo fue liberado. No obstante, la exigencia social ahora se centra en que, así como fue expuesto públicamente, el alcalde Carlos Manzo ofrezca disculpas en el mismo espacio.