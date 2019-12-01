Localizan cuerpo de menor de 11 años sin vida en Hidalgo; se había desaparecido luego de salir de su primaria

Localizan cuerpo de menor de 11 años sin vida en Hidalgo; se había desaparecido luego de salir de su primaria
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 19:01:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Xochiatipan, Hidalgo, a 10 de septiembre de 2025.- El pasado 5 de septiembre del año en curso, una menor de 11 años fue reportada como desaparecida por sus familiares, quienes indicaron que la última vez que se le vio a la menor fue al salir de su escuela primaria, por la tarde del día referido, siendo así, el día de hoy, las autoridades confirmaron la localización de la menor, lamentablemente sin vida.

Tras la desaparición de la menor, familiares, vecinos y personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo (CBPEH),  iniciaron labores a marchas forzadas para poder localizar a la menor, siendo hasta el día de hoy el hallazgo del cuerpo sin vida.

Ante el hecho las autoridades no han dado más información, ni la ubicación del hallazgo, ni la hora exacta de él.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo indicó que se dio inicio a una carpeta de investigación para esclarecer el hecho y dar con los responsables de este crimen, para así, deslindar responsabilidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Con primeros auxilios policías de Monterrey rescataron a bebé de 11 meses que se estaba atragantando
Persecución y balacera en Celaya; deja dos detenidos y vehículo asegurado
Hallan cadáver en Contepec, Michoacán 
Localizan cuerpo de menor de 11 años sin vida en Hidalgo; se había desaparecido luego de salir de su primaria
Más información de la categoria
Preparan para 2026 impuestos contra el pueblo: refrescos, videojuegos y hasta el ahorro, bajo ataque
Actualización: explosión de pipa en Puente de La Concordia de la CDMX deja 3 muertos y 70 heridos: Clara Brugada
Víctima de Carlos Manzo, exhibido como delincuente, demuestra su inocencia y logra salir con los ahorros para tratar la leucemia de su hijo: Intocable, el Alcalde de Uruapan, Michoacán
NASA anuncia hallazgo de posible evidencia de vida microbiana antigua en Marte
Comentarios