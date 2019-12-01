Actualización: explosión de pipa en Puente de La Concordia de la CDMX deja 3 muertos y 70 heridos: Clara Brugada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 19:20:16
Ciudad de México, 10 de septiembre de 2025.- La volcadura y posterior explosión de una pipa en el Puente de La Concordia y Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, Ciudad de México, dejó un saldo de 3 personas fallecidas y 70 lesionados, de los cuales 19 se encuentran graves.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ofreció una conferencia de prensa en el puesto de mando instalado en la zona del siniestro.

En el lugar, confirmó que entre las víctimas hay dos personas en calidad de no identificadas y aseguró que se brindará apoyo a todas las personas afectadas en coordinación con la aseguradora.

“No vamos a dejar esto simplemente así”, declaró Brugada al subrayar que su gobierno dará acompañamiento a las víctimas y sus familias.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, adelantó que los trabajos para retirar las unidades podrían concluir en las próximas dos horas.

