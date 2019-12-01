Invita ST a Expo Empleo en San Juan del Río con más 850 vacantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 11:15:41
Querétaro, Querétaro, 24 de febrero del 2026.- La Secretaría del Trabajo (ST), refrenda su compromiso de acercar más y mejores oportunidades a las y los sanjuanenses con la 1ra. Expo Empleo San Juan del Río 2026, que se realizará este jueves 26 de febrero, de 9:00 a 14:00 horas, en las instalaciones del Hotel Hacienda La Venta.

Con una oferta de más de 850 vacantes de los sectores industrial, comercial y servicios, dirigidas a perfiles que cuenten con estudios de primaria hasta licenciatura, y sueldos que alcanzan los 30 mil pesos mensuales.

Interesadas e interesados pueden acceder también a un pabellón de servicios integrado por la Unidad Móvil del Centro de Conciliación Laboral; así como Registro Civil, Catastro, Registro Público de la Propiedad, INEA, entre otros.

Además de instituciones educativas como la Universidad Tecnológica (UTSJR) y el Tecnológico de San Juan del Río, ofreciendo también transporte gratuito desde el Centro Cultural Portal del Diezmo y Avenida Río Moctezuma (frente a Soriana), y el registro previo puede realizarse en: https://forms.gle/EhbGinqZETtx6zSXA.

