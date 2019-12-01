Incrementan entre 11 y 12%  accidentes viales en lo que va del año en Celaya, Guanajuato; un muerto y daños materiales en fin de semana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 14:15:42

Celaya, Guanajuato, a 24 de febrero 2026.- Con un incremento del 11 al 12 por ciento en los accidentes vehiculares registrados en lo que va del año en el municipio, el director de Tránsito y Policía Municipal, Filiberto García Medina, advirtió que el exceso de velocidad, los cambios imprudentes de carril y la conducción sin precaución se han convertido en las principales causas de la siniestralidad en la ciudad.

El funcionario informó que el pasado fin de semana dejó un saldo grave: una persona fallecida, un lesionado de gravedad, afectaciones a infraestructura pública y cuantiosos daños materiales.

Uno de los accidentes más severos ocurrió en la salida a San Miguel de Allende, donde un vehículo se impactó contra postes de energía eléctrica, provocando la suspensión del servicio en varias colonias durante casi un día, además de dejar a una persona en estado crítico.

“El exceso de velocidad, conducir sin precaución y hacer un cambio de carril, todo conjugado, provocó este lamentable accidente. Afortunadamente no hubo más víctimas, pero los daños fueron considerables”, señaló el director.

De manera preliminar, las autoridades estimaron daños materiales superiores a los 35 mil pesos, sin contar las afectaciones que pudieran ser determinadas por las instancias responsables de la infraestructura eléctrica.

“Ya se mandaron los oficios para que nos dictaminen los costos reales, porque todavía falta que se evalúen algunos posibles daños adicionales”, explicó.

El segundo hecho se registró sobre la avenida Herminio Martínez, a la altura de la colonia Progreso Solidaridad II, donde el conductor de una motocicleta perdió la vida tras un choque derivado, nuevamente, del exceso de velocidad.

“Fue otro caso por cambio de carril y velocidad excesiva; lamentablemente aquí el costo fue la vida de una persona. Esperamos que esto sirva de ejemplo para que la gente conduzca con mayor responsabilidad”, expresó García Medina.

Finalmente, el director adelantó que ante el repunte de accidentes se reforzarán los operativos de vigilancia y se evalúa el incremento de puntos de alcoholímetro, así como mayor presencia preventiva en zonas de mayor riesgo, con el objetivo de reducir la siniestralidad y prevenir más pérdidas humanas en Celaya.