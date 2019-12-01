Aguililla, Michoacán, en llamas por tercer día tras muerte del Mencho: fuerzas federales ingresan tras bloqueos y hasta 42 quemas

Aguililla, Mich., a 24 de febrero de 2026.— Este martes se registró el tercer día consecutivo de hechos violentos en el municipio de Aguililla, luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, situación que ha derivado en disturbios generalizados, quema de vehículos y afectaciones severas a la movilidad y servicios públicos.

Autoridades confirmaron el ingreso de Fuerzas Armadas a la cabecera municipal con el objetivo de restablecer el orden y salvaguardar la integridad de la población, ante reportes de amenazas, presuntos intentos de reclutamiento forzado y vejaciones contra civiles. Las corporaciones de seguridad mantienen vigilancia permanente en puntos estratégicos del municipio.

Uno de los principales focos de conflicto se localiza en la carretera Apatzingán–Aguililla, donde se reportan cortes intencionales a la carpeta asfáltica, vehículos incendiados que no han sido retirados en su totalidad y grandes cantidades de escombros utilizados para bloquear el paso. De manera preliminar, se presume que al menos 42 vehículos fueron quemados durante los disturbios.

La violencia alcanzó también al transporte público. La mañana de este martes, alrededor de las 10:20 horas, sujetos desconocidos incendiaron la terminal de transporte Parhikuni, ubicada en pleno centro del municipio. El ataque dejó al menos dos unidades del servicio público completamente calcinadas y provocó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y de auxilio.

Como consecuencia del atentado, la empresa Parhikuni suspendió de forma indefinida las corridashacia los municipios de Apatzingan y Lazaro Cardenas, así como al estado de Colima, dejando incomunicados a cientos de usuarios.

Además, se reportó la quema de camiones recolectores de basura del Ayuntamiento, así como ataques acumulados contra la oficina de Rentas y una sucursal del Banco del Bienestar, lo que ha profundizado la crisis operativa y administrativa en el municipio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos, mientras continúan las labores de seguridad y evaluación de daños. La situación en Aguililla se mantiene tensa y bajo constante monitoreo, con llamados oficiales a la población para extremar precauciones y mantenerse informada por canales institucionales.