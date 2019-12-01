Sentencian a 10 años de prisión a responsable de abuso sexual cometido en agravio de su hija, en Puruándiro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 13:30:22
La Piedad, Michoacán, a 24 de febrero 2026.- Mediante la figura jurídica de procedimiento abreviado, un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 10 años de prisión en contra de Jorge Alberto Z., responsable en el delito de abuso sexual cometido en agravio de su hija de 4 años de edad, en el municipio de Puruándiro.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, durante el mes de marzo de 2025, el ahora sentenciado agredió sexualmente a la víctima cuando se encontraban en su domicilio.

Tras la denuncia presentada ante la Fiscalía Regional de La Piedad, se integró la Carpeta de Investigación y se llevaron a cabo actos de investigación que permitieron establecer su participación en el delito, por lo que con base en los datos de prueba obtenidos, se solicitó y cumplimentó una orden de aprehensión en su contra, y posteriormente un Juez de Control resolvió su vinculación a proceso, imponiéndole prisión preventiva oficiosa.

Una vez cumplidos los requisitos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el Ministerio Público solicitó la apertura del procedimiento abreviado. En consecuencia, el órgano jurisdiccional dictó sentencia condenatoria de 10 años de prisión.

El procedimiento abreviado es un mecanismo de terminación anticipada del proceso penal que se basa en el reconocimiento voluntario de responsabilidad por parte de la persona imputada, lo que permite, dentro de los márgenes legales establecidos, la imposición de una sanción.

