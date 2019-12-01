A proceso médico acusado de agresión sexual en contra de una estudiante

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero 2026.- El médico Leopoldo “N”, quien es señalado de su posible responsabilidad en la comisión de los delitos de abuso sexual y violación, cometidos en agravio de una estudiante en un hospital de esta ciudad. Fue vinculado a proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que con base en las Investigaciones se logró establecer que el 7 y 8 de febrero de 2024, el vinculado agredió sexualmente a la joven, quien prestaba su servicio social en ese hospital.

Por estos hechos fue presentada una denuncia que permitió a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes presentar al investigado ante el Juez de Control mediante citación.

En audiencia, Leopoldo “N” fue vinculado a proceso, se le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fue establecido un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones.