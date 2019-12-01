A proceso médico acusado de agresión sexual en contra de una estudiante

A proceso médico acusado de agresión sexual en contra de una estudiante
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 14:13:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero 2026.- El médico Leopoldo “N”, quien es señalado de su posible responsabilidad en la comisión de los delitos de abuso sexual y violación, cometidos en agravio de una estudiante en un hospital de esta ciudad. Fue vinculado a proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que con base en las Investigaciones se logró establecer que el 7 y 8 de febrero de 2024, el vinculado agredió sexualmente a la joven, quien prestaba su servicio social en ese hospital. 

Por estos hechos fue presentada una denuncia que permitió a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes presentar al investigado ante el Juez de Control mediante citación. 

En audiencia, Leopoldo “N” fue vinculado a proceso, se le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fue establecido un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Michoacán: Ola de miedo paraliza y vacía las calles de Zamora; obliga a suspender la Feria de la Fresa en Jacona
Suman 31 denuncias por robo y quema de vehículos tras bloqueos en Michoacán
Incrementan entre 11 y 12%  accidentes viales en lo que va del año en Celaya, Guanajuato; un muerto y daños materiales en fin de semana
A proceso médico acusado de agresión sexual en contra de una estudiante
Más información de la categoria
Michoacán: Ola de miedo paraliza y vacía las calles de Zamora; obliga a suspender la Feria de la Fresa en Jacona
Suman 31 denuncias por robo y quema de vehículos tras bloqueos en Michoacán
Jalisco desactiva Código Rojo tras muerte del "Mencho"; actividades regresan a la normalidad
Aguililla, Michoacán, en llamas por tercer día tras muerte del Mencho: fuerzas federales ingresan tras bloqueos y hasta 42 quemas
Comentarios