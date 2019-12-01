Principales aeropuertos de Jalisco normalizan actividades tras jornadas violentas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 14:09:16

Guadalajara, Jalisco, a 24 de febrero 2026.- Los aeropuertos internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta, los dos más importantes de Jalisco, reiniciaron sus actividades con normalidad, informó el Grupo Aeroportuario del Pacífico.

Las terminales aéreas tuvieron 48 marcadas por demoras y cancelaciones derivadas de la situación de inseguridad en la región que inició tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

No obstante, según el último reporte emitido por el administrador aeroportuario, la situación en los recintos al martes 24 de febrero de 2026 es la siguiente:

Aeropuerto de Guadalajara: Registra un 96 por ciento de operaciones activas. No obstante, para el transcurso del día se mantienen programadas 11 cancelaciones y 11 demoras, como parte del ajuste logístico por la reactivación.

Aeropuerto de Puerto Vallarta: Reporta un 95 por ciento de operaciones activas, con únicamente 4 cancelaciones programadas para esta jornada.

En ese sentido, Grupo Aeroportuario del Pacífico precisó que prácticamente todas las líneas aéreas operan ya con normalidad, con excepción de la aerolínea canadiense Flair Airlines, la cual aún se encuentra en proceso de regularizar sus vuelos.

Por otra parte, se dio a conocer que se mantienen protocolos de vigilancia reforzados para garantizar la tranquilidad de los usuarios en ambas instalaciones aéreas de Jalisco.

