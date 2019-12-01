Atacan a tiros a alcaldesa de Bocanora, Sonora; su hijo muere al recibir múltiples impactos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 13:17:06

Bocanora, Sonora, a 24 de febrero 2026.- La alcaldesa de Bocanora, Sonora, Nora Alicia Biebrich Duarte, fue víctima de una agresión armada en la cual perdió la vida su hijo.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, la presidenta municipal fue atacada el pasado 24 de febrero sobre la carretera Huetamo-Mazatlán.

Según reportes, el tiroteo derivó de un incidente vial, cuando la edil de extracción petista y su hijo se dirigían de Hermosillo a Mazatlán, Sinaloa.

“Quisieron rebasar un vehículo, el cual no lo permitía, y tuvieron un incidente de tránsito por el rebase. Posteriormente, ese vehículo los alcanza y empieza a disparar”, señaló el fiscal Gustavo Rómulo Salas.

El joven, quien era el conductor, recibió múltiples disparos de manera directa.

“Los disparos están agrupados del lado izquierdo de la puerta del conductor, como de frente… Son bastantes los disparos que presenta la unidad”, abundó el titular de la FGJ de Sonora.

Por su parte, la alcaldesa sufrió algunas contusiones porque la camioneta en la que viajaba junto con su hijo se salió del camino, no obstante la reportan fuera de peligro.