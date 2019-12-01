Muere capitán de la Guardia Nacional tras ataque con coche bomba en Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 12:26:07

San Juan de Los Lagos, Jalisco, 24 de febrero del 2026.- Un mando de la Guardia Nacional perdió la vida este domingo 22 de febrero tras la explosión de un vehículo acondicionado como coche bomba en el municipio de San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco.

Se trata del Capitán Segundo Leonel Cardoso, coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones en Aguascalientes, quien participaba en recorridos de vigilancia ante reportes de civiles armados que se desplazaban en convoy por la zona.

Los elementos federales brindaban apoyo estratégico en el marco de los operativos derivados de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Así ocurrió la agresión

De acuerdo con el informe oficial, poco antes de las 15:00 horas los agentes detectaron una camioneta tipo pick-up de color oscuro en un punto no especificado. Del vehículo descendieron dos hombres que huyeron a pie.

Cuando las unidades se detuvieron para inspeccionar, el Capitán Cardoso bajó de su patrulla y, en ese momento, se registró una fuerte explosión proveniente de la camioneta, la cual estaba modificada como artefacto explosivo.

El mando federal falleció en cumplimiento de su deber.

Elementos heridos

Tras la detonación, tres integrantes de la Guardia Nacional resultaron lesionados: