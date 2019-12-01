Invita Sefeco a la 7ª Jornada de Oportunidad Laboral

Invita Sefeco a la 7ª Jornada de Oportunidad Laboral
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 13:24:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 04 de noviembre de 2026.- Bajo la encomienda del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, de generar nuevas oportunidades de empleo a las y los morelianos y fortalecer la vinculación entre empresas y buscadores de trabajo, la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) invita a la ciudadanía a participar en la 7ª Jornada de Oportunidad Laboral, que se realizará el próximo miércoles 11 de noviembre, en el Andador Benito Juárez, junto a la Catedral, de 10:00 a 14:00 horas, en el centro histórico de Morelia.

En esta jornada participarán nueve empresas de distintos sectores productivos, que ofrecerán sus vacantes y recibirán a las personas interesadas en integrarse a sus equipos de trabajo. Las empresas participantes son: Policía Auxiliar de Michoacán, Totalplay, Rainsa, Abarrotes La Violeta, Funerales Santa Cruz, Club de Golf Tres Marías, Grupo Posadas, Grupo Gayosso y Destinos Parhikuni.

Esta actividad busca facilitar el acercamiento directo entre empleadores y personas que se encuentran en búsqueda de una oportunidad laboral, además de contribuir a la generación de empleo y al fortalecimiento de la economía local.

la Secretaría de Fomento Económico invita a las personas interesadas a acudir con su solicitud de empleo o currículum vitae y aprovechar este espacio para conocer las vacantes disponibles, los perfiles solicitados y los procesos de contratación de las empresas participantes.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de impulsar la vinculación laboral y generar más oportunidades para las familias morelianas.

Más información de la categoria
Arsenal explosivo y vehículos robados: FGE y Ejército asestan duro golpe a la delincuencia en Parácuaro, Michoacán
¡No caigas en extorsiones! SSP alerta sobre las principales ladas telefónicas utilizadas para este delito
Uruapan, Michoacán: Obrero resulta lesionado tras sufrir descarga eléctrica 
Policía Morelia participa en la 16ª Cumbre de Ciberseguridad para reforzar la prevención de delitos digitales
Más información de la categoria
Arsenal explosivo y vehículos robados: FGE y Ejército asestan duro golpe a la delincuencia en Parácuaro, Michoacán
PVEM mantiene respaldo a Carlos Torres Piña; decisiones del PT son asunto de ese partido: Ernesto Núñez
Poder Judicial inicia paro de labores en al menos 10 estados, tras rechazo al proceso de evaluación
Dejan paquete sospechoso con la aparente palabra “bomba” en oficinas de Noventa Grados, en Morelia, Michoacán