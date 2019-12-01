Invita Sefeco a la 7ª Jornada de Oportunidad Laboral

Morelia, Michoacán; 04 de noviembre de 2026.- Bajo la encomienda del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, de generar nuevas oportunidades de empleo a las y los morelianos y fortalecer la vinculación entre empresas y buscadores de trabajo, la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) invita a la ciudadanía a participar en la 7ª Jornada de Oportunidad Laboral, que se realizará el próximo miércoles 11 de noviembre, en el Andador Benito Juárez, junto a la Catedral, de 10:00 a 14:00 horas, en el centro histórico de Morelia.

En esta jornada participarán nueve empresas de distintos sectores productivos, que ofrecerán sus vacantes y recibirán a las personas interesadas en integrarse a sus equipos de trabajo. Las empresas participantes son: Policía Auxiliar de Michoacán, Totalplay, Rainsa, Abarrotes La Violeta, Funerales Santa Cruz, Club de Golf Tres Marías, Grupo Posadas, Grupo Gayosso y Destinos Parhikuni.

Esta actividad busca facilitar el acercamiento directo entre empleadores y personas que se encuentran en búsqueda de una oportunidad laboral, además de contribuir a la generación de empleo y al fortalecimiento de la economía local.

la Secretaría de Fomento Económico invita a las personas interesadas a acudir con su solicitud de empleo o currículum vitae y aprovechar este espacio para conocer las vacantes disponibles, los perfiles solicitados y los procesos de contratación de las empresas participantes.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de impulsar la vinculación laboral y generar más oportunidades para las familias morelianas.