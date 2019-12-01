Invita Sefeco a aprovechar vacantes en la 6ta Jornada de Oportunidad Laboral 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 12:34:27

Morelia, Michoacán; 08 de julio de 2026.- El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), invita a participar en la Sexta Jornada de Oportunidad Laboral, un espacio para acercar opciones de empleo y fortalecer el desarrollo profesional de la población.

Este evento de oferta de espacios laborales es llevado a cabo por la administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, con el propósito de acercar a la ciudadanía con los oferentes de empleo.

La jornada se llevará a cabo el próximo 10 de julio en un horario de 10:00 a 14:00 horas en el Andador Benito Juárez del centro de la ciudad, donde las y los asistentes podrán vincularse de manera directa con empresas del municipio.

Este esfuerzo tiene como objetivo facilitar la conexión efectiva entre personas buscadoras de empleo y el sector empresarial, lo que promueve la inclusión laboral y genera oportunidades accesibles para perfiles con distintos niveles educativos, habilidades y experiencias.

Durante esta jornada, se ofrecerán alrededor de 56 vacantes y cerca de 300 plazas disponibles, brindando una amplia variedad de opciones para quienes buscan entrar o reincorporarse al mercado laboral.

Se contará con la participación de: Club de Golf Tres Marías, Grupo Posadas, Rafias Industriales (Rainsa), Grupo Gayosso, Funerales Santa Cruz, Destinos Parhikuni, Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Coppel y Abarrotes La Violeta, así como la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán y la Bolsa de Trabajo de Sefeco.

Además, las personas interesadas podrán consultar las vacantes disponibles a través de la siguiente plataforma oficial: https://bolsadetrabajo.morelia.gob.mx/

El Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de impulsar el empleo formal y contribuir al desarrollo económico de las familias, para consolidar la mejor ciudad para vivir.