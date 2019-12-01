Invita Sedum a Rodada Rosa en concientización del cáncer de mama en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 19:51:52
Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- En el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de su Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) y en coordinación con el DIF Morelia, invita a la ciudadanía a sumarse a la Rodada Rosa. 

El recorrido se realizará este miércoles 15 de octubre a las 8:30 de la noche, con punto de salida en la Plaza Jardín Morelos y contará con una ruta de dificultad fácil, por lo que podrán participar personas de todas las edades. La invitación es a portar alguna prenda o accesorio rosa, símbolo de apoyo y solidaridad hacia quienes enfrentan el cáncer de mama.

Para disfrutar de la rodada con seguridad, se recomienda asistir con ropa cómoda, prendas reflejantes, casco o protecciones, luces y suficiente hidratación.

Para quienes no cuenten con bicicleta, la asociación civil Bicivilízate Michoacán ofrecerá un servicio de bici-préstamo con una cuota de recuperación de 50 pesos, disponible a partir de las 7:30 p.m. en sus “obicinas” ubicadas en Rey Caltzontzin #637, colonia Félix Ireta.

Este evento fomenta la movilidad sustentable, la actividad física y, sobre todo, la concientización sobre la detección oportuna del cáncer de mama, promoviendo la participación y solidaridad de los morelianos en la ruta para construir el mejor lugar para vivir.

