Invita Secretaría del Trabajo al reclutamiento masivo en San Juan del Río, Querétaro

San Juan del Río, Querétaro, 23 de enero del 2026.- La Secretaría del Trabajo, a través del Centro Estatal de Empleabilidad, llevará a cabo un reclutamineto masivo en el municipio de San Juan del Río este viernes 23 de enero, de 10:00 a 14:00 horas, en el Parque de las Garzas, ubicado en la zona oriente, en donde participarán seis empresas para ofertar más 220 vacantes dirigidas a perfiles operativos y técnicos, con el objetivo de acercar oportunidades laborales formales a las y los sanjuanenses.

Durante el evento, las personas asistentes podrán postularse directamente a las vacantes que pondrán a disposición las empresas participantes, como Natural de Alimentos, Poly Bajío, JAZA Ingeniería, Morgan Technical Ceramics y Ultrafibras de México.

Este reclutamiento forma parte de la estrategia “Aquí Contigo”, mediante la cual el Gobierno del Estado impulsa acciones de cercanía para facilitar el acceso al empleo, fortalecer la economía familiar y promover el desarrollo productivo en los municipios.

Las personas interesadas pueden acudir directamente al lugar con su solicitud de empleo o currículum, o bien realizar su registro previo a través del enlace https://forms.gle/hMarji 1QtzcMquEE7, también disponible en las redes oficiales de la ST.