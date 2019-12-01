Morelia, Michoacán, 26 de noviembre de 2026.- En el marco del Día Internacional contra la Corrupción y con el propósito de promover la integridad, los valores éticos y la participación ciudadana, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) invita a niñas, niños, adolescentes, estudiantes, profesionistas, personas servidoras públicas y público en general a participar en el 3er Rally contra la Corrupción, que se realizará el próximo domingo 29 de noviembre, a las 8:00 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

Esta actividad recreativa y educativa contempla un recorrido interactivo por siete estaciones temáticas, en las que las y los participantes pondrán a prueba sus conocimientos, habilidades e ingenio mediante juegos y dinámicas relacionadas con la ética, la transparencia, la legalidad y la participación ciudadana.

La participación podrá ser individual o en equipos de tres a seis integrantes, quienes deberán elegir un nombre creativo. En el caso de los grupos conformados por niñas y niños menores de 12 años, será necesario contar con una persona adulta que funja como capitana o capitán y responsable del equipo. Asimismo, se invita a los equipos institucionales a asistir con la bandera o distintivo de su organización.

Quienes se registren de manera individual serán integrados a un equipo por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA), con el propósito de facilitar su participación y fomentar la convivencia.

Al registrarse, las personas participantes recibirán un kit que incluye su número oficial y el Pasaporte Anticorrupción, documento que contiene el mapa del recorrido. Para completar el circuito, todos los equipos deberán participar en las siete estaciones y reunir los sellos correspondientes; al finalizar, recibirán un objeto conmemorativo del evento.

Con esta tercera edición, el SEA Michoacán busca acercar los valores y las estrategias anticorrupción a la ciudadanía mediante experiencias accesibles y divertidas, generando espacios de convivencia y colaboración entre instituciones y sociedad.

La entrada es libre y la actividad está dirigida a toda la familia. El SEA Michoacán invita a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa y participar en la construcción de una sociedad más íntegra.