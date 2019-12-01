Invita Reyes Galindo a "Vaquerun" organizado por ayuntamiento de La Huacana

La Huacana, Michoacán, 9 de octubre de 2026.- El diputado local por el Distrito 22, Reyes Galindo Pedraza, hace una cordial invitación a la población en general para participar en la carrera rosa organizada por el Ayuntamiento de La Huacana "Vaquerun", que busca la concientización sobre el cáncer de mama.

Este evento tendrá lugar el próximo domingo 18 de octubre a las 18:00 horas, e iniciará en la Pérgola Municipal de La Huacana y estará acompañada por una banda, que recorrerá las principales calles de la cabecera municipal y será totalmente gratuita.

El único requisito para quienes gusten participar, es llegar unos momentos previos a la hora del arranque para que se les pueda entregar un aditamento para esta carrera y se les den laa instrucciones correspondientes.

"Es importante que nuestras mujeres sepan la importancia de la detección de cáncer de mama, para prevenir complicaciones de salud; precisamente con este evento deportivo y de unión familiar se busca concientizar sobre la prevención y detección temprana de esta enfermedad", expresó el diputado Reyes Galindo.