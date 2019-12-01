Invita Gobierno de Quiroga a la ciudadanía a aprovechar el 100% de descuento en multas y recargos del pago Predial

Quiroga, Michoacán, a 27 de noviembre 2025.- La presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, hizo un llamado a todas y todos los quiroguenses a aprovechar la campaña de regularización del impuesto Predial, mediante la cual, el Ayuntamiento otorga el 100% de descuento en multas y recargos a quienes realicen su pago antes del 19 de diciembre.

En ese sentido, destacó que esta medida busca apoyar directamente la economía familiar y facilitar que más habitantes puedan ponerse al corriente con sus obligaciones municipales, al tiempo que subrayó que el predial es un recurso fundamental para seguir fortaleciendo servicios públicos, infraestructura y acciones que mejoran la calidad de vida en el municipio.

“Invito a nuestra ciudadanía a aprovechar esta oportunidad y regularizar su situación. Es un apoyo que hemos dispuesto pensando en el bienestar de todas las familias y en el buen funcionamiento de nuestro municipio”, señaló la alcaldesa.

Cabe destacar que la campaña, difundida bajo el llamado “Aprovecha: 100% de descuento en multas y recargos en tu pago de Predial”, se encuentra vigente y disponible para toda la población contribuyente interesada en ponerse al día.

Por lo que, afirmó González Sánchez que desde la administración municipal se trabaja con responsabilidad financiera, además de que se sigue impulsando programas que fortalezcan la economía local, agradeciendo la participación de las y los ciudadanos que cumplen oportunamente con sus contribuciones.