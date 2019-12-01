Aprehenden a sujeto que habría abusado sexualmente de su hija en Huaniqueo, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 14:14:48

Zamora, Michoacán, a 22 de diciembre 2025.- Narciso “N”, quien es señalado de su posible responsabilidad en la comisión del delito de abuso sexual, cometido en agravio de su hija; hechos ocurridos en Huaniqueo, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos que conforman la investigación, el pasado 25 de abril, Narciso “N” agredió sexualmente a la víctima, mientras se encontraba bajo su cuidado, conducta que nuevamente consumó el pasado 27 de abril.

Una vez reunidos los datos de prueba, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión, misma que fue otorgada y cumplimentada por personal de la institución. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional a efecto de que se resuelva su situación legal conforme a derecho.