Morelia, Michoacán, 29 de noviembre de 2026.- Michoacán es un mosaico de colores, saberes y tradiciones que merece conocerse desde sus comunidades. Así lo destacó Gaby Molina, al invitar a turistas y habitantes del estado a recorrer las distintas regiones, acercarse a sus expresiones artesanales y reconocer el trabajo de las más de 30 mil maestras y maestros que mantienen vivos los oficios transmitidos de generación en generación.

Señaló que adquirir una pieza directamente de sus creadores también significa contribuir a la economía familiar y a la preservación del patrimonio cultural. En la Meseta Purépecha, destacó los rebozos de Aranza, en el municipio de Paracho, elaborados con delicadas técnicas textiles en telar de cintura; así como las guitarras y juguetes tradicionales de madera de Paracho, los gabanes de lana de Charapan, los bordados de Zacán y Nurío, los deshilados de San Felipe de los Herreros y los muebles tallados de Pichátaro.

En la zona de Zamora y Jacona también existe una importante tradición artesanal, desde los rebozos de jaspe y los trabajos textiles de la región, hasta la cerería, con figuras y nacimientos elaborados en cera. Como un espacio para conocer esta riqueza, del 10 al 20 de diciembre se realizará el Tianguis Artesanal de Occidente en Zamora, donde participarán 500 artesanas y artesanos de 54 comunidades y 20 municipios, con piezas de 16 ramas artesanales.

Asimismo, invitó a visitar Ocumicho, en el municipio de Charapan, donde este domingo 29 de noviembre se celebra la primera Feria de los Diablitos, con la participación de 45 maestras y maestros artesanos que exhiben sus tradicionales figuras de barro policromado. Gaby Molina subrayó que conocer Michoacán también significa acercarse a sus pueblos, valorar su creatividad y reconocer a quienes hacen de la artesanía una expresión viva de nuestra identidad.