Invita el Diputado Alfredo Anaya Orozco a las michoacanas y michoacanos o no comprometer parte de su patrimonio en estas fiestas decembrinas

Morelia, Michoacán a 23 de diciembre de 2025.- El Diputado local Alfredo Anaya Orozco, integrante de la LXXVI Legislatura y presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Publica en el Congreso del Estado de Michoacán, hace una invitación a las michoacanas y michoacanos a no comprometer en estas fiestas decembrinas parte de su patrimonio con la compra de regalos bajo el esquema de meses sin intereses.

El legislador aseguró que hay datos que catalogan al mes de diciembre como “el mes más caro” debido a las compras que se realizan en el marco de los festejos, las cuales van desde alimentos y bebidas, hasta regalos.

“Hay estudios recientes que han arrojado que la mayoría de las mexicanas y mexicanos gastan entre 5 mil y 6 mil pesos en la compra de regalos en estas fechas, siendo un porcentaje considerable de sus ingresos. Aunque ven las prestaciones de esta época como una forma de financiar este gasto, la realidad es que terminan endeudados. Por ello hacemos este llamado a que realicen compras más racionadas y planificadas”, mencionó.

Anaya Orozco agregó que hasta el 73% de las michoacanas y michoacanos utilizan un porcentaje considerable de su aguinaldo para la compra de regalos y artículos de temporada, mientras que el resto se ven tentados por el esquema de meses sin interés.

“Este esquema es atractivo y útil, pero en esta temporada termina comprometiendo parte de los ingresos a corto y largo plazo dependiendo del esquema aceptado es decir de 3 hasta los 12 o 24 meses sin interés que algunas instituciones financieras ofrecen”, menciono Anaya Orozco.

Por ello, el legislador invita a los ciudadanos a que reflexionen y analicen los gastos que se pretenden realizar en estas fiestas decembrinas, para evitar comprometiendo parte de sus ingresos en el 2026 al pago de las deudas adquiridas en estas fechas, invitando a compartir estos días de fiesta y alegría con los seres queridos y en familia anteponiendo el amor y cariño antes que algún regalo.