Invita DIF Morelia a disfrutar del Palacio Mágico a partir de este fin de semana

Morelia, Michoacán; 12 de diciembre de 2025.- El Gobierno de Morelia, por instrucción del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar y la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, invita a toda la ciudadanía a disfrutar del Palacio Municipal, que durante diciembre se convertirá en el Palacio Mágico, abriendo sus puertas a partir de este sábado 13, en el corazón del Centro Histórico de la ciudad.

A lo largo de este mes, este espacio contará con diversos talleres y actividades para toda la familia, a través de un programa coordinado por el DIF Morelia, la Secretaría de Cultura y la Secretaria de Turismo del municipio.

De acuerdo con el programa, el recinto Municipal abrirá todos los días de la semana con el objetivo de que morelianas, morelianas, turistas y visitantes se tomen fotos y gocen de este espacio renovado y lleno de espíritu navideño, por medio del cual también se promueve y fomenta la unión familiar, la creatividad y la magia que caracteriza estas fechas.

Los talleres y actividades específicas se desarrollarán los fines de semana. Para este 13 de diciembre, la programación arranca desde las 11:00 horas, con talleres de velas, coronas, piezas de barro navideñas y pinos navideños. Mientras que por la tarde, a partir de las 16:00 horas habrá talleres de galletas, velas, figuras para pintar y pintura infantil.

Además, a partir de las 11:00 y hasta las 19:00 horas habrá barra de alimentos, en donde se ofertará chocolate caliente, donas, galletas, café, matcha, postres, chai, mocha navideño, conchas rellenas y diversos snacks.

El domingo 14 de diciembre, habrá talleres de galletas, velas y minipintura de esferas navideñas, a partir de las 11:00 horas, y la barra de alimentos abrirá de 11:00 a 19:00 horas. Además habrá música de saxofón de 12:00 a 14:00 horas.

El horario de lunes a viernes será de 11:00 a 18:00 horas, mientras que el sábado será de 11:00 a 19:00 horas y el domingo de 11:00 a 14:00 horas. Palacio municipal se ubica en la calle Allende #403, en el Centro Histórico de Morelia. Cabe mencionar que el acceso es gratuito y algunas actividades contarán con cuota de recuperación.

El programa completo se encuentra tanto en las redes sociales del DIF Morelia, así como en las del Gobierno municipal, y las Secretarías de Turismo y Cultura del Ayuntamiento.