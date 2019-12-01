Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 16:58:45

Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2025.- El próximo 25 de Noviembre se realizará la Cumbre Ciudadana por los Derechos Humanos, en donde será un espacio abierto para que la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil puedan exponer sus contribuciones y proyectos con los que han transformado comunidades.

Brissa Arroyo Martínez, Diputada Local en la 76 Legislatura, informó que está abierta la Convocatoria para registrarse y puedan compartir su experiencia desde un trabajo ciudadano la promoción de los derechos humanos y la construcción de comunidad.

Para participar en la Cumbre Ciudadana por los Derechos Humanos, -donde las voces se unen-, es importante acceder a la siguiente liga y postularse con tus datos

https://forms.gle/kwmqwicd9jqLNezRA

Son diversos temas los que se abordarán:

1) Derechos humanos, democracia y libertad;

2) Mujeres y una vida libre de violencia;

3)Educación para la paz y la justicia;

4) Juventudes y liderazgo transformador;

5) Desaparición de personas,memoria, verdad y justicia;

6) Desarrollo Sostenible y Acción Climática

"Será también un reconocimiento por su contribución a la construcción de una sociedad más justa, libre, igualitaria, incluyente y en paz", expresó Brissa Arroyo.

Brissa Arroyo se ha consolidado como la única Diputada Local que atiende el llamado de la ciudadanía, que resuelve sus necesidades y acerca soluciones.

A través de la Red de Apoyo se convoca a este ejercicio para la Construcción de la Paz, personas especialistas, académicas, defensoras de derechos humanos, representantes de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y ciudadanía interesada en compartir experiencias, conocimientos y propuestas que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y pacífica.

Este espacio busca reunir distintas voces y perspectivas para generar diálogo, identificar problemáticas y construir propuestas de acción desde una visión ciudadana y de derechos humanos.

La Cumbre Ciudadana por los Derechos Humanos forma parte del seguimiento a la Cumbre Internacional que se realizó recientemente en la Sede de las Naciones Unidas en la que estuvo participando la Diputada Brissa Arroyo.

Es por ello que se contará con Mary Shuttleworth, fundadora de la organización internacional Youth for Human Rights International (YHRI), Jóvenes por los Derechos Humanos Internacional con presencia en diferentes países.