Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla invita a toda la afición del Club Atlético Morelia a sumarse al Jalo con los Canarios, donde se transmitirá la Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX contra el Club Atlético La Paz, este sábado 28 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Morelos, con entrada gratuita.

El mandatario estatal hace un llamado para vivir esta fiesta deportiva en un ambiente familiar y de sana convivencia, disfrutando de la transmisión del partido en pantallas gigantes instaladas en el Coloso del Quinceo. Las puertas abrirán desde las 17:00 horas, con acceso totalmente libre para quienes deseen acompañar y alentar a los michoacanos en esta histórica final.

Señaló que el Jalo con los Canarios representa una oportunidad para demostrar la unidad y el orgullo que distingue a la afición rojiamarilla. “La pasión por nuestro equipo es reflejo de la fortaleza de nuestra gente, que siempre respalda a quienes llevan en alto el nombre de Michoacán”, agregó.

Ramírez Bedolla invita a las familias a asistir con responsabilidad, fomentando el respeto y el entusiasmo, para que la celebración se viva en un entorno seguro y alegre.

Añadió que el Gobierno del Estado, en coordinación con las autoridades de seguridad y protección civil, garantizará que la jornada transcurra con orden y tranquilidad e hizo un llamado a apoyar con la mejor actitud y ánimo al Club Atlético Morelia.