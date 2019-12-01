Invita Ayuntamiento de Morelos a participar en el Taller de Pascua para niñas y niños: Julio César Conejo Alejos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 17:33:15

Morelos, Michoacán, a 5 de abril de 2026.- Con el objetivo de fomentar la creatividad, la convivencia y el desarrollo integral de la niñez, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, invita a las familias del municipio a inscribir a sus hijas e hijos en el Taller de Pascua que se llevará a cabo en la Casa de la Cultura “Profr. J. Guadalupe Díaz Martínez”.

Este taller dará inicio mañana lunes 6 de abril y está dirigido a niñas y niños de entre 5 y 12 años de edad, quienes podrán disfrutar de actividades recreativas, artísticas y formativas en un ambiente seguro y divertido.

El horario será de 5:00 a 6:30 de la tarde, y la entrada será completamente gratuita, manifestado el compromiso del Gobierno Municipal de acercar espacios culturales accesibles para todas las familias.

El presidente municipal destacó la importancia de generar este tipo de actividades que fortalecen los valores, la imaginación y la convivencia entre las y los menores, especialmente durante los periodos vacacionales.

Asimismo, reiteró la invitación a madres, padres y tutores para que aprovechen esta oportunidad y permitan que las niñas y niños participen en actividades que contribuyen a su desarrollo personal y social.

El Gobierno de Morelos es una administración con causa y en movimiento, la cual continúa trabajando para impulsar la cultura, el arte y la educación como pilares fundamentales para el bienestar de la comunidad.