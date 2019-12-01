Invita Ayuntamiento de Morelos a curso de elaboración de pomada de árnica artesanal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 21:52:59

Villa Morelos, Michoacán, a 11 de agosto 2025. – El presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, informó que, en coordinación con el Sistema DIF Municipal, se llevará a cabo el curso de elaboración de pomada de árnica artesanal el próximo jueves 14 de agosto de 2025, a las 4:00 de la tarde en el Salón Killary.

El edil destacó que esta actividad forma parte de las acciones impulsadas por su administración para rescatar saberes tradicionales, fomentar la economía local y brindar alternativas de autocuidado de la salud a la ciudadanía.

“En Morelos creemos que la capacitación es una herramienta poderosa. Aprender a elaborar productos como la pomada de árnica no solo preserva nuestras tradiciones, sino que también ofrece oportunidades para el emprendimiento y la generación de ingresos”, expresó Julio César Conejo Alejos.

El curso contará con cupo limitado y está dirigido a todas las personas interesadas en aprender este proceso de manera práctica. Para mayores informes, las y los interesados podrán acudir a las instalaciones del DIF Municipal.

Finalmente, el presidente municipal reiteró su compromiso de seguir trabajando en actividades que fortalezcan el tejido social y promuevan el bienestar integral de las familias morelenses.