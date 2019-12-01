Invita Alfredo Anaya Orozco a aprovechar estímulos fiscales para 2026 en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 5 de enero de 2026.- Con el objetivo de apoyar la economía de las familias michoacanas y fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el diputado local Alfredo Anaya Orozco llamó a la ciudadanía a aprovechar los estímulos fiscales contemplados para el ejercicio 2026, establecidos en la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo.

El legislador, representante del Distrito 04 con cabecera en Jiquilpan y presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado, destacó que estos beneficios están dirigidos a las y los contribuyentes que cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones, lo que permitirá fortalecer las finanzas públicas y apoyar la economía familiar.

Entre los principales estímulos, Anaya Orozco subrayó el 10 por ciento de descuento en el pago del refrendo vehicular durante el mes de enero de 2026, el cual puede realizarse en línea a través del portal oficial. Precisó que el costo del refrendo para este año será de 1,256 pesos, y con el descuento aplicado el monto final a pagar será de 1,130 pesos.

Asimismo, informó que por cada trámite efectivo de refrendo vehicular se realizará un donativo de 10 pesos a la Cruz Roja, recordando que durante 2025 se entregó a esta institución una donación por 8 millones 118 mil pesos, resultado de este mismo esquema solidario.

Otro de los beneficios fiscales corresponde a la tramitación de licencias de conducir, con los siguientes descuentos:

• 50% de descuento, del 1 de enero al 30 de junio de 2026;

• 45% de descuento, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026;

• 40% de descuento, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026.

De igual manera, se contempla la condonación de multas y recargos por concepto de revocación o reposición de licencias de conducir, en los siguientes periodos:

• 100% de condonación, del 1 de enero al 30 de junio de 2026;

• 80% de condonación, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026;

• 70% de condonación, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026.

Finalmente, el diputado recordó que también se otorgará un estímulo fiscal del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución derivados de créditos fiscales por omisión en el pago de impuestos estatales, siempre y cuando el pago se realice a más tardar el 31 de octubre de 2026 y se presente la solicitud correspondiente antes del 1 de septiembre de 2026 ante el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo.

Alfredo Anaya Orozco reiteró su llamado a las y los contribuyentes a regularizarse y cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones hacendarias, aprovechando los beneficios fiscales vigentes para este año.