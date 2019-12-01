Invierten 49.8 millones de pesos para mejorar infraestructura pluvial y urbana en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 13:27:01

Querétaro, Querétaro, 9 de marzo del 2026.- La primera etapa de mejoramiento de la infraestructura hidrosanitaria, pluvial y urbana en la calle Obreros, en la colonia San Pedrito Peñuelas, representará un costo de inversión de 49.8 millones de pesos, reconoció Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Durante un recorrido de supervisión, refirió que con esta obra se busca fortalecer los servicios y atender los escurrimientos pluviales en esta zona de la ciudad.

"De este tamaño es la inversión y el esfuerzo que estamos haciendo aquí, en Peñuelas, en Epigmenio González, para prevenir la temporada de lluvias 2026, pero esta gran obra para Peñuelas va a tener beneficios para toda la ciudad de Querétaro".

Explicó que esta infraestructura permitirá regular la bajada de agua que, en temporadas de lluvia anteriores, provocó afectaciones a las familias queretanas, por lo que su impacto beneficiará no solo a Peñuelas, sino a una parte importante de la ciudad.

“La obra contempla la construcción de un cajón pluvial de 120 metros, con dimensiones de 6.6 metros de ancho por 5.1 metros de alto; además de tres mil 427 metros de red de drenaje sanitario, 104 pozos de visita y 104 descargas domiciliarias, así como mil 393 metros de red de agua potable y 104 tomas domiciliarias”.

Actualmente, recordó, la obra presenta un avance del 33 por ciento y se prevé que concluya durante el primer semestre de este año, con beneficio directo para ocho mil 286 habitantes de la zona de Peñuelas.