Invierte municipio de Querétaro 9 mdp en la rehabilitación integral de la calle Concord en la colonia La Purísima

Querétaro, Querétaro, a 14 de abril de 2026.- Para beneficiar a 991 ciudadanos de la capital queretana, el alcalde capitalino Felifer Macías Olvera, anunció la pavimentación y rehabilitación completa de la calle Concord, en la colonia La Purísima, que pertenece a la delegación Villa Cayetano Rubio lo cual representó una inversión de 9 millones de pesos.

Indicó que además de la pavimentación que consta de tres mil 653 metros cuadrados de concreto asfáltico, mil 721 metros cuadrados de banquetas, mil 800 metros de guarniciones de concreto y mil 949 metros de pintura de tránsito; se implementaron los servicios como red de agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público, lo cual brindará mayor plusvalía para los habitantes de esta zona.

“Esta avenida va a generar un antes y un después en la vida de las personas, va a generar muchos más servicios y también que la propia plusvalía de las casas de la gente también se vaya para arriba”.

Enfatizó que esta obra contempló 482 metros de drenaje sanitario de 15 y 30 centímetros, siete pozos de visita y 24 registros sanitarios; para la red de agua potable se contó con 367 metros de tubo PVC de cuatro pulgadas, dos cajas de válvulas y 24 tomas domiciliarias; en cuanto a señalética se instalaron 10 piezas de señalamiento preventivo, 12 metros de topes de concreto asfáltico, 84 piezas de boyas metálicas y 15 piezas de alumbrado público.

Resaltó que esta es una de las calles principales de la colonia La Purísima, que esta misma es paralela al libramiento Fray Junípero Serra y que esta obra beneficiará a miles de capitalinos que podrán transitar con mayor facilidad y seguridad, lo que aumentará la calidad de vida en dicha localidad.

“Con estas acciones el municipio de Querétaro logra cumplir compromisos con la ciudadanía, para hacer justicia social y emparejar la cancha en todas las delegaciones, y con ello se priorice el bienestar de las familias queretanas en favor de construir un mejor futuro para la capital”.