Investigan a más involucrados en el homicidio de la familia de intérpretes: Bedolla

Morelia, Michoacán, 27 de enero de 2026.- Tras realizar un informe sobre los avances en la investigación de la familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, el gobernador señaló que existen otros involucrados en el caso que están siendo investigados y llamó a no especular.

En conferencia de prensa donde estuvieron presentes el fiscal Carlos Torres Piña; el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, y el secretario de Seguridad, José Antonio Cruz Medina, el mandatario explicó que por el homicidio de las tres personas se encuentra detenido Alfredo “N” quien es familiar de las víctimas y será el próximo viernes 30 de enero cuando se dé continuidad a la audiencia donde se determinará la situación jurídica del implicado.

Destacó que con el avance de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía, habrá mayores resultados que permitan el pleno esclarecimiento de los hechos.

Mientras que el fiscal, Carlos Torres Piña resaltó que desde el momento en que se tuvo conocimiento de la desaparición de las víctimas, la Fiscalía actuó conforme a los protocolos legales, con debida diligencia y manteniendo comunicación permanente con sus familiares, quienes tras denunciar los hechos, no autorizaron la difusión de las cédulas de búsqueda.

Precisó que no existió omisión ni retraso en las actuaciones ministeriales, ya que desde el inicio se activaron los mecanismos de búsqueda e investigación previstos en la ley, priorizando la atención a las víctimas indirectas y el desarrollo técnico de las indagatorias.

“Derivado de las labores de investigación, se cuenta con una persona detenida, familiar de una de las víctimas, quien fue identificado como Alfredo “N”, de 47 años de edad, y ya fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente.

Aclaró que hasta el momento no se advierte que el multihomicidio esté relacionado con la delincuencia organizada ni con la actividad profesional de las víctimas: "No obstante, se mantiene un seguimiento puntual del caso y comunicación constante con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como parte de un enfoque integral en la investigación”, agregó.