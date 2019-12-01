Investigaciones al INE no ponen en riesgo las elecciones de 2027: Torres Piña

Morelia, Michoacán, 6 de noviembre de 2026.— El coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, Carlos Torres Piña, respaldó la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que las elecciones de 2027 están garantizadas y rechazó que las investigaciones por presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) representen una crisis institucional o pongan en riesgo el proceso democrático.

Torres Piña señaló que las instituciones cuentan con mecanismos legales para resolver este tipo de situaciones. Recordó que las investigaciones correspondientes siguen su curso, que el INE ya cuenta con una consejera presidenta provisional y que la Cámara de Diputados tiene las facultades y condiciones institucionales para designar a quien encabezará el organismo. “Investigar posibles actos de corrupción no significa debilitar a las instituciones, sino garantizar que funcionen con transparencia y rindan cuentas a la ciudadanía”, sostuvo.

El coordinador advirtió que algunos integrantes de la comentocracia y políticos de derecha pretenden aprovechar los señalamientos contra el INE para instalar anticipadamente una narrativa de desconfianza hacia las elecciones de 2027. “No hay que confundir una investigación sobre posibles irregularidades con una crisis de la democracia. Hay quienes quieren llevar agua a su molino y desde ahora construir el argumento para desconocer los resultados del próximo año. Las elecciones se deben disputar en las urnas, no descalificarlas anticipadamente desde los medios”, expresó.

Asimismo, destacó que las encuestas recientes reflejan un amplio respaldo ciudadano al proyecto de transformación. De acuerdo con la medición nacional de octubre de De las Heras Demotecnia, Morena registra un 45 por ciento de preferencia electoral para diputados federales, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene un 70 por ciento de aprobación. Torres Piña consideró que estos resultados permiten comprender el contexto político en el que algunos actores de oposición buscan cuestionar anticipadamente la legitimidad del próximo proceso electoral.

Finalmente, Torres Piña reiteró que México cuenta con instituciones, procedimientos legales y condiciones para celebrar elecciones libres y confiables en 2027. “Coincidimos con la presidenta Claudia Sheinbaum: la elección está garantizada. Que se investigue lo que tenga que investigarse, que se deslinden responsabilidades y que se transparente el uso de los recursos públicos. Lo que no podemos permitir es que se utilicen estas investigaciones como pretexto para sembrar desconfianza en la voluntad popular”, concluyó.