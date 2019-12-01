Investigación por software adquirido en el Congreso de Michoacán continúa su curso, se han detectado más presuntos implicados.

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 14:16:11

Morelia, Michoacán, a 9 de julio de 2026.- La investigación por la presunta adquisición irregular de un software por más de 5 millones de pesos durante la 75 Legislatura sumaría nuevos involucrados.

Al respecto, Marisol Sánchez Zamudio, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Michoacán, confirmó que, aunque existen tres servidores públicos del Poder Legislativo vinculados a proceso, las líneas de investigación siguen arrojando a más personas de distintos niveles dentro del Congreso.

"¿Alcanza a los diputados? Vamos a ver próximamente, al concluir la línea de investigación y ya que pidamos audiencia, vamos a ver quién… se sigue investigando,

"expresó en entrevista.

Recordar que el caso fue atraído por la Fiscalía General del Estado en el 2023 al detectarse que en la compra del software se utilizaron recursos públicos federales. El daño patrimonial estimado supera los 5 millones de pesos.

La investigación originalmente recibió un plazo complementario de tres meses, pero la fiscal confirmó que se solicitó una nueva ampliación del periodo de investigación ante el órgano jurisdiccional.