Investigación de homicidio de Carlos Manzo ha sido objetiva y profesional, asegura FGE

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 11:34:26

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre del 2026.- La investigación del homicidio del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ha sido profesional y objetiva por parte de las competencias de la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguró el encargado del Despacho Israel Vega Rodríguez, luego de que integrantes del grupo político del senador Raúl Morón Orozco acusaron golpeteo en su contra usando la institución.

En entrevista, el Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal señaló que todos los actos de investigación llevados a cabo por parte de la Fiscalía han sido comprobados de manera científica y transparente, además de que las víctimas indirectas pueden tener acceso a la información en cualquier momento que lo soliciten.

“Ellos pueden ser testigo de que esta investigación se ha llevado a cabo de manera profesional y transparente por cualquier situación”.

Subrayó, en ningún momento se ha direccionado la información hacia algún punto específico, sino que los datos se agotan de acuerdo a cómo se anexa a la carpeta de investigación.

Vega Rodríguez enfatizó que hasta el momento ninguna línea de investigación ha sido descartada, sino que hasta el momento el contenido de la carpeta de investigación no conduce a una línea política.

“Nosotros como Fiscalía no podemos exonerar a nadie, lo que nos corresponde es investigar de manera objetiva y agotar las líneas de investigación”, declaró.