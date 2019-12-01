Invertirá la empresa Plásticos Durex en el municipio de Colón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 15:51:46

Madrid, España, a 20 de enero de 2026.- La empresa Plásticos Durex confirmó que va a expandir sus operaciones en el municipio de Colón e invertirá 215 millones de pesos, confirmó Gaspar Trueba Moncada, presidente municipal de esta demarcación.

Durante la gira que sostiene por Europa junto con el gobernador de Querétaro Mauricio Kuri González, el munícipe refirió que en esta reunión estuvo presente el CEO de la empresa, Juan Pontvianne junto a su equipo directivo; además, con la asistencia de funcionarios estatales y de autoridades municipales.

"Seguimos trabajando de manera coordinada para atraer más inversión, impulsar el desarrollo económico y generar mejores oportunidades para las y los colonenses. Cuando se gestiona con visión y compromiso, el progreso llega y se queda".

Destacó que la expansión de Plásticos Durex en Colón es un logro importante para el municipio, ya que generará más empleos y oportunidades para los colonenses.

Recordó que la empresa fabrica productos principalmente para el sector de la automoción, y su crecimiento en Colón es un reflejo del compromiso del gobierno municipal por atraer inversiones y promover el desarrollo económico.

“Esta noticia es un impulso para la economía local y un reconocimiento al esfuerzo del gobierno municipal por crear un entorno favorable para las empresas; toda vez que la expansión de Plásticos Durex es un paso más hacia el crecimiento y desarrollo de Colón”.

El mandatario estatal, Kuri González, inició su gira de trabajo por Madrid, España, con una reunión estratégica de carácter económico con los directivos de esta empresa.

Trueba Moncada dijo que, de acuerdo con los ejecutivos de la compañía, el proyecto de inversión considera la producción de piezas para suspensión convencional, neumática y dust covers.

“La planta se ubicará en el Parque Industrial Aeropuerto Querétaro y contempla la creación de 600 empleos directos e indirectos”.