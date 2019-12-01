Invertir en educación, garantiza un mejor presente y futuro para Los Reyes: Humberto Jiménez Solís

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 20:10:42
Los Reyes, Michoacán, a 2 de septiembre de 2025.- Con el inicio del ciclo escolar 2025–2026, el Ayuntamiento de Los Reyes reiteró su compromiso con la educación y con las nuevas generaciones, ya que invertir en educación, es apostar por un mejor presente y futuro para todas y todos, subrayó el alcalde Humberto Jiménez Solís.

En representación del presidente municipal, Liliana Jiménez, Asesora Honorífica del DIF, participó en el arranque oficial de clases en la escuela 18 de Marzo, y manifestó el compromiso de la administración municipal con las y los estudiantes, padres de familia y docentes.

“La educación es la llave que abre el camino hacia un futuro lleno de oportunidades. Cada niño y joven de Los Reyes tiene el derecho de aprender, soñar y crecer con apoyo y confianza”, expresó. Asimismo convocó a las y los estudiantes a aprovechar cada día de aprendizaje con entusiasmo y esfuerzo.

Durante el primer año de gestión, el presidente Humberto Jiménez ha impulsado la educación como una prioridad, invirtiendo en infraestructura educativa, brindando becas y apoyos directos a las familias, y entregando útiles escolares para garantizar que ningún estudiante quede atrás. Estas acciones reflejan su compromiso por fortalecer la educación y motivar a las nuevas generaciones a estudiar y alcanzar sus metas.

El Ayuntamiento de Los Reyes continúa trabajando de manera constante para que niñas, niños y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad, ya que cada paso que se da hoy en el sector educativo es un paso hacia un mejor futuro para todos.

