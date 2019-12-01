Inversión histórica para el turismo en Michoacán, llegan 300 mdp federales: Bedolla

Morelia, Michoacán, 29 de junio de 2026.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció una inversión federal histórica de 300 millones de pesos para fortalecer la infraestructura y el equipamiento turístico del estado, con proyectos que impulsarán el turismo comunitario, la conservación del patrimonio y el desarrollo económico de las comunidades.

En conferencia de prensa, acompañado por la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, el mandatario agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum el que sean las comunidades locales las que se vean más beneficiadas con el mejoramiento y la derrama económica que generará.

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez, detalló que los recursos permitirán la intervención integral de las ruinas de San Juan Parangaricutiro, con la mejora de la imagen urbana, construcción de senderos, pasarelas elevadas, miradores, un jardín botánico, un pabellón de acceso, un espacio para cocineras tradicionales con cocinas de humo de primera calidad, un foro abierto, caballerizas y un centro interpretativo.

Explicó que se rehabilitará el cementerio de la isla Janitzio, mediante el reforzamiento de su muro perimetral, la mejora del andador y la construcción de una pasarela lateral que permitirá ordenar el flujo turístico sin afectar las tradiciones de las y los habitantes en la Noche de Muertos. Además, se modernizarán los muelles de Janitzio, Tecuena, Yunuén y Pacanda para mejorar la recepción de visitantes.

El proyecto también contempla la instalación de la primera señalética turística inteligente de México en la región de Pátzcuaro y el equipamiento de 84 proyectos turísticos locales, 56 de experiencias turísticas comunitarias y 28 para cocineras tradicionales, con un millón de pesos por proyecto en 22 municipios del estado.