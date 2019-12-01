Inversión histórica en infraestructura de seguridad pública, supera los 635 mdp: Rogelio Zarazúa

Inversión histórica en infraestructura de seguridad pública, supera los 635 mdp: Rogelio Zarazúa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 14:11:30
Morelia, Michoacán, 1 de diciembre de 2025.- En lo que va de la actual administración, se ha realizado una inversión histórica que supera los 635 millones de pesos en infraestructura para la seguridad pública, destacó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez. Esta acción clave fortalece la estrategia estatal y optimiza el desempeño de las fuerzas del orden.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informó que, como parte del Plan Michoacán, se realizan 10 proyectos de infraestructura de seguridad: la construcción de un nuevo cuartel en la Meseta Purépecha y la rehabilitación de 9 en diversas regiones del estado.

Resaltó además la colaboración con Telecom-CFE, a través de la cual se instalan un total de 27 torres que brindarán conectividad de telefonía a lo largo de la autopista Siglo XXI. También destacó que se han construido los cuarteles de Las Cañas y el complejo administrativo de Apatzingán, así como el Complejo Sentimientos de la Nación, un stand de tiro en cuartel Valladolid, y la barda perimetral de la Fiscalía General del Estado.

El titular de SCOP puntualizó que en infraestructura carretera se realizaron los accesos del C5i en Jiquilpan, al cuartel regional de Zamora, y al cuartel de Tepalcatepec. A estas obras se suma la infraestructura para la prevención del delito con la construcción de 41 canchas de fútbol 7 en 40 municipios.

