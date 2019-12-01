Inversión de Pilgrim’s impactará a Querétaro: Mauricio Kuri

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 17:45:45

Querétaro, Querétaro, a 15 de enero de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, reconoció que la inversión de mil 300 millones de pesos anunciada por Pilgrim’s de México, impactará directamente a la entidad, lo cual refleja la buena relación y confianza económica con Estados Unidos.

Puntualizó que esta inversión sigue consolidando a Querétaro como un referente para el crecimiento y desarrollo económico.

"Fue un súper anuncio, nosotros ya lo sabíamos hace tiempo y qué bueno que se dio con la presidenta de la República”, dijo.

Mencionó que estas decisiones emorealites son una muestra clara de las condiciones favorables para que más empresas se instalen en la entidad.

“Eso da un mensaje de que se siguen viendo a Querétaro y México como el lugar de la zona de poder seguir creciendo”.