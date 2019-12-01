Inundaciones en Corregidora afectaron viviendas, vehículos e infaestructura: Chepe Guerrero

Corregidora, Querétaro, 13 de agosto del 2025.- Ingreso de agua en domicilios, vehículos varados y daños en infraestructura fueron algunas de las afectaciones que dejó la caída de agua por lluvia en el municipio de Corregidora, confirmó el alcalde Chepe Guerrero Trápala.

“Ayer nos tocó una buena caída de agua, es de estas lluvias que en poco tiempo cae una buena cantidad de agua, entonces, eso siempre nos provoca algún tipo de problema y lo que observamos es que como tenemos varias obras en ejecución éstas presentaron algún tipo de afectación, sobre todo eh tratándose de casos donde ya habíamos puesto material para reponer la carpeta asfáltica y bueno, la caída de agua nos afectó en esta parte”.

Explicó que, en la colonia del Paraíso, debido a la pendiente que tiene esta colonia y por la localización de las casas que antes era un asentamiento irregular y que hoy ya se están regularizando tuvieron también alguna afectación.

“Me reportaron el día de ayer (martes) que fueron siete casas que presentaron ingreso de agua al domicilio y bueno, estuvimos ahí con ellos, estamos con ellos, estamos apoyando con la parte de la limpieza, estamos apoyando en ver qué tanto fue lo que se le afectó al interior de la vivienda con sus muebles y bienes”.

Aclaró que quienes hayan resultado con afectaciones podrán hacer uso del seguro que obtuvieron al momento de pagar su impuesto predial.

“No tengo el dato de cuántos podrán ejercer este beneficio porque ayer nos abocamos a atender la contingencia, estar con los vecinos y poder sobre todo buscar prevenir un riesgo mayor sobre todo en la zona norte del municipio que es donde mayor afectación se presentó”.

Omar Lugo Aguilar, director de protección civil de Corregidora, reconoció que fueron nueve viviendas las afectadas en las colonias El Paraíso y Los Olvera, así como cinco vehículos varados.

De las viviendas afectadas, detalló, dos fueron en Los Olvera en donde se les regresó el agua del drenaje y siete viviendas más en El Paraíso.

Mientras que, detalló, los vehículos varados, tres se encontraban en el Libramiento Surponiente, frente al Colegio Celta, uno en Camino Real y otro en avenida Ámsterdam.