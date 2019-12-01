Interpol emite ficha roja contra Silvano Aureoles; es buscado por presunto peculado

Interpol emite ficha roja contra Silvano Aureoles; es buscado por presunto peculado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 20:47:36
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Ciudad de México, 10 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Interpol emitió una ficha roja contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente por presunto peculado.

De acuerdo con la mandataria, las autoridades ya trabajan en su localización, luego de que se diera a conocer que el exfuncionario habría salido del país.

Como parte de esto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló previamente que Aureoles habría escapado presuntamente con apoyo del crimen organizado, específicamente del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ramírez Bedolla indicó que, ante estos hechos, solicitó la emisión de una ficha roja ante Interpol para facilitar su búsqueda a nivel internacional.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del exmandatario, mientras enfrenta acusaciones relacionadas con el uso indebido de recursos público

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