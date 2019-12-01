Internos del Centro Penitenciario de La Piedad reciben jornada de salud

La Piedad, Michoacán, 7 de agosto de 2025.- En el Centro Penitenciario de La Piedad se llevó a cabo la Feria de la Salud 2025, dirigida a personas privadas de la libertad. El evento ofreció diversos módulos informativos y servicios como salud mental, bucal, orientación nutricional, prevención de dengue, vacunación contra tétanos y hepatitis C, así como tomas de muestras de hemoglobina glicosilada.

Durante el evento, autoridades penitenciarias y de salud, con el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria número 6 y el DIF municipal, encabezaron las actividades. La feria se enfocó en promover entre los internos la cultura de la prevención, con el fin de favorecer su desarrollo humano y mejorar su calidad de vida.

Se ofrecieron diversas actividades deportivas, juegos y dinámicas de interacción a las personas privadas de la libertad de este centro penitenciario. También se les brindó información para que fortalezcan su salud física y mental, elementos clave para su proceso de reinserción social.
 
En el marco de la jornada, cuyos servicios se otorgaron de manera totalmente gratuita,  el personal médico recabó la información necesaria para dar seguimiento clínico a las y los internos que registraron algún padecimiento con la finalidad de dar seguimiento.

