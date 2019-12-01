Intensifica Fabiola Alanís el trabajo territorial de Morena en Uruapan y difunde beneficios de la 4T a las familias

Uruapan, Michoacán, a 10 de julio de 2026.- Como parte del fortalecimiento de la organización territorial de Morena en Michoacán, Fabiola Alanís intensificó los recorridos por diversas colonias de Uruapan para dialogar directamente con las familias sobre los resultados del Segundo Piso de la Cuarta Transformación y las acciones que impulsan los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante la jornada, la fundadora de Morena destacó que Uruapan es uno de los municipios estratégicos para el desarrollo económico del estado y una prioridad dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que contempla inversiones en infraestructura carretera, educación, seguridad, salud y fortalecimiento de las cadenas productivas que sostienen la economía de esta región aguacatera.

Recordó que miles de familias uruapenses son beneficiarias de los Programas para el Bienestar, entre ellos las pensiones para personas adultas mayores, Mujeres Bienestar, becas educativas, apoyos para personas con discapacidad y programas dirigidos al campo, mientras que el Plan Michoacán incorpora acciones para mejorar la movilidad, ampliar oportunidades para las y los jóvenes y fortalecer la presencia institucional en una de las regiones con mayor dinamismo económico del estado.

“Nuestro compromiso es seguir caminando el territorio, escuchando a la gente e informando, casa por casa, cómo la transformación se traduce en derechos, programas e inversión pública que benefician directamente a las familias”, expresó.

Alanís reiteró que la organización territorial sigue siendo la principal fortaleza de Morena y afirmó que la mejor forma de respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener un movimiento cercano a la ciudadanía, unido y comprometido con la defensa de la soberanía nacional.

“Desde Uruapan seguimos construyendo organización, fortaleciendo la unidad y llevando el mensaje de que la transformación continúa dando resultados para Michoacán. La defensa de nuestra soberanía también pasa por mantener un pueblo informado, organizado y participativo”, concluyó.