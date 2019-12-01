Integran comités para la reconstrucción de caminos en la zona serrana de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 07:37:28
Peñamiller, Querétaro, 4 de diciembre del 2025.- La titular de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo, encabezó la conformación de los comités ciudadanos destinados al acompañamiento del desarrollo de la reconstrucción de caminos en los municipios de Peñamiller y Pinal de Amoles, proyectos que representan una inversión superior a 35 millones de pesos, y beneficiarán a cerca de 62 mil habitantes.

Estas labores, con una duración estimada de cuatro meses, tienen el objetivo de restablecer las condiciones de movilidad y accesibilidad de las comunidades serranas, que se vieron afectadas por las lluvias.

Con estas acciones se refrenda el compromiso del gobernador, Mauricio Kuri, de mantener una atención permanente en la región y fortalecer la conectividad de la Sierra, a través de caminos en buen estado.

