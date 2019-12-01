Insuficiente una Procuraduría del Agua; urge Secretaría Hídrica y Ambiental en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 18:09:46

Querétaro, México, 3 de julio de 2026.- Frente a las propuestas legislativas de crear una procuraduría ambiental y de la defensa del agua en la entidad, el Consejo Consultivo del Agua del Estado de Querétaro a través de su presidenta Katia Reséndiz Jaime advirtió que dicha figura resulta "corta" e insuficiente.

Por ello, urgió a la creación de una instancia de nivel de Secretaría de Estado que integre la planeación hídrica y medioambiental con facultades reales de regulación y solución.

Señaló que la ciudadanía se encuentra cansada de diagnósticos y requiere autoridades con la instrumentación jurídica necesaria para intervenir e incluso regular a los organismos operadores privados que actualmente operan sin un contrapeso estatal claro.

"Vigilar es solo decir 'eso se está haciendo mal'. Yo creo que hoy la ciudadanía lo que quiere son respuestas, porque los diagnósticos ya están cansados. Elevarla a Secretaría sería una muy buena idea".

Llamó a los tomadores de decisiones y legisladores locales para que dejen de lado las posturas partidistas y fundamenten la nueva ley hídrica estrictamente en el conocimiento técnico y académico de los especialistas.

Reconoció que el Consejo opera actualmente como un puente ciudadano que pone a disposición del Estado a perfiles con décadas de experiencia en la materia, incluyendo a fundadores de la propia Comisión Estatal de Aguas (CEA) y abogados especialistas en litigio ambiental y ecología.

"Ellos tienen que escuchar a las y los expertos, que son los que saben y han dedicado toda su vida a esto. No basta con los conocimientos que ellos (los políticos) tienen; se necesita el conocimiento técnico y académico".

Advirtió que la prioridad central de la nueva legislación hídrica debe ser la regulación estricta, dotando a las autoridades de las herramientas legales necesarias para intervenir en organismos operadores privados y decidir con firmeza sobre el desarrollo industrial e inmobiliario de la entidad.

Enfatizó la urgencia de avanzar en este ordenamiento de manera inmediata para evitar que el recurso hídrico continúe utilizándose de manera facciosa en los próximos procesos electorales.

Recordó que Querétaro tiene la obligación jurídica e institucional de armonizar su marco legal local con los recientes cambios aplicados en la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales a nivel federal. "El centro, si ustedes me preguntan la prioridad, es la regulación. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado tenga los dientes para poder intervenir con absolutamente todo lo que esté relacionado con el agua".

Refirió que urge modificar las reglas de planeación y construcción en la entidad para transitar hacia un modelo de vivienda sostenible, advirtiendo que los desafíos pluviales y el desabasto exigen soluciones locales inmediatas.

Reconoció que la entidad enfrenta retos climáticos e hídricos de gran magnitud, recordando que tras las lluvias torrenciales registradas en 2025, el actual temporal mantiene el riesgo de desencadenar desastres si no se toman medidas estructurales.

"Tenemos que cambiar la forma en la que estamos construyendo y en la que estamos planeando la ciudad. Creemos y somos fieles creyentes de que, a problemas globales, soluciones locales”.